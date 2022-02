Schwarzarbeit? Razzia in Labor für Schul-PCR-Tests

Die "Salzburger Nachrichten" berichten, dass bei einer Razzia durch Polizei und Finanzpolizei in Laborräumlichkeiten der "ARGE für molekulare Diagnostik" in Salzburg falsch oder gar nicht angemeldete Mitarbeiter angetroffen wurden. Auslöser waren Hinweise an die Polizei. Ermittelt wird jetzt wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit, Lohndumping und Sozialleistungsbetrug.

Prüfung durch Rechnungshof

Franz Öller, Geschäftsführer des an der ARGE beteiligten Tauernklinikums, waren die Kontrollen bekannt. Von Problemen wisse er aber nichts. Bildungsminister Martin Polaschek (VP) räumte gestern ein, die Lage sei noch "schwer abzuschätzen", er erwarte "von der Bietergesellschaft" aber die Vertragserfüllung und sehe derzeit "keinen Anlass für weitere Diskussionen". Auch weil es schwierig für andere Labors sei, Tests in diesem Ausmaß "abzufangen".

Der Salzburger Finanzreferent Christian Stöckl (VP) kündigte eine neuerliche Prüfung der Tauernkliniken durch den Landesrechnungshof an. Erst vor zwei Monaten hatte der LRH in einem Bericht die "Holding Gesundheit Innergebirg", zu deren Tochterunternehmen das Tauernklinikum gehört, scharf kritisiert.

Anlass für die neuerliche Prüfung seien auch mögliche Folgen für die Stadtgemeinde Zell am See, die Alleingesellschafterin der Gesundheitsholding und deren 100-Prozent-Tochter, des Tauernklinikums, ist. Der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SP) versicherte jedoch, dass sich die Gemeinde rechtlich abgesichert habe.