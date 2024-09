Gregor Holzinger, Leiter der Forschungsstelle der Gedenkstätte Mauthausen in Wien

"Women in the Holocaust" lautet das Thema des 15. Dialogforums Mauthausen – ab Freitag im ehemaligen KZ. Organisiert wird es vom Gmundner Gregor Holzinger, Leiter der Forschungsstelle der Gedenkstätte Mauthausen in Wien. Die OÖN sprachen mit ihm über die Rolle der Frauen im NS-System.