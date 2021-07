Schwangere Jungbäuerin von Stier verletzt

Die junge Frau hatte auf ihrem Bauernhof in Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) dabei geholfen, einen Stier aus dem Stall zum Transporter für den Schlachthof zu treiben. Sie ging neben dem 700 Kilo schweren Tier her, als sie dieses plötzlich gegen einen Mauer drückte.

Besonders tragisch: Die junge Frau war im sechsten Monat schwanger. Weil sie Schmerzen im Unterleib bekam, verständigte sie die Rettung, die die Verletzte in das Kepler Uniklinikum brachte. Wie es der Jungbäuerin und ihrem ungeborenen Kind geht, war vorerst nicht bekannt.

