Schwangere bei Unfall in Straßengraben geschleudert

Die 34-jährige Lenkerin und eine 26-jährige Fahrerin stießen mit ihren Pkw in einer Kreuzung zusammen. Der Wagen der Schwangeren wurde in den Straßengraben geschleudert und prallte gegen ein Verkehrsschild. Die 26-Jährige und ihre Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt, so die Polizei.

