Schwammerlsucher in Gosau vermisst

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden und sein 41-jähriger Neffe waren am Vortag Schwammerlsuchen bei der Zeishofalm in Gosau (Bezirk Gmunden). Gegen zehn Uhr am Vormittag trennten sich ihre Wege. Weil sein Onkel am Abend nicht zum Ausgangspunkt zurückgekehrt war, schlug der 41-Jährige um kurz vor 18 Uhr Alarm.

Alpinpolizisten, Polizeihubschrauber sowie Bergretter und Suchhunde rückten aus, um nach dem Vermissten zu suchen. Die Einsatzflüge der beiden Hubschrauber aus Oberösterreich und Salzburg mussten wegen der Dunkelheit eingestellt werden. Auch die Diensthunde fanden bis 23 Uhr keine Spur. Sie hatten jenen Bereich abgesucht, wo der 64-Jährige zuletzt gesehen worden war.

Der großangelegte Einsatz musste leider erfolglos abgebrochen werden, heute werde die Suche fortgesetzt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Lokalisierung: Bei der Zeishofalm in Gosau wird nach dem Abgängigen gesucht