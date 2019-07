Schwammerlsucher fand Panzerfaustkopf

Am 22. Juli war der 41-Jährige gegen Mittag im sogenannten "Forstholz" in Sankt Florian auf Schwammerlsuche, als er den unerwarteten Fund machte: Er entdeckte eine Kriegsmunition und verständigte sofort die Polizei. In der Folge stellte sich heraus, dass es sich dabei um einen etwa 20 cm großen Panzerfaustkopf handelte. Nach Entfernung des Zündkopfes wurde die Panzerfaust vom Entminungsdienst des Bundesheeres abtransportiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.