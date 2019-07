Schuss verfehlte Familie: Schütze gefasst

Die Ermittlungen der Polizei hatten Erfolg: Ein Verdächtiger wird gerade von den Beamten einvernommen. Noch heute sollen weitere Details bekannt gegeben werden.

Der Vorfall passierte am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Ortschaft Gallusberg in Gallneukirchen. Die Großeltern saßen mit ihren beiden Enkeln im Garten, als ein zunächst Unbekannter offenbar in ihre Richtung schoss und die Familie nur knapp verfehlte. Sie kam zum Glück mit dem Schrecken davon.

Das Projektil durchschlug neben ihnen in eine Holzlatte, prallte an der Hausmauer ab, flog beim Nachbarn gegen ein Metallrohr und landete schließlich auf einer Betonmauer.

Auffallend dabei war die Farbe des Geschoss: das 9-mm-Para-Projektil war neongelb lackiert. Der Schütze dürfte laut ersten Informationen nicht absichtlich in den Garten geschossen haben. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

