Schuss auf Frau in Ebensee - Endgültige Trennung als mögliches Motiv

Das Paar lebte in Trennung, die beiden wohnten aber noch im gemeinsamen Wohnhaus. Nun sei laut Aussage der Frau der Auszug des Mannes bevorgestanden. "Die endgültige Trennung dürfte dem Mann doch mehr zugesetzt haben als erwartet", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag auf APA-Anfrage über das mögliche Tatmotiv. Es war ein Auszug des 71-Jährigen vom Wohnhaus in eine Wohnung im Ort vereinbart gewesen. Bisher hätte es nur verbale Streitigkeiten zwischen dem in Scheidung lebenden Paar gegeben. "Die Frau wurde noch nie verletzt, es sind keine Arztbesuche dokumentiert."

Frau hatte großes Glück

Samstagvormittag soll der 71-Jährige seine Ex-Frau zuerst bedroht und danach ernst gemacht haben. Der Mann betrat einen Raum im Obergeschoß des Einfamilienhauses, in dem die Frau gerade beschäftigt war, und schoss mit dem Gewehr dreimal in ihre Richtung. Die 61-Jährige wurde einmal seitlich am Kopf getroffen und erlitt einen Streifschuss. Der stark blutenden Frau gelang es, dem Mann die Waffe aus der Hand zu schlagen und damit aus dem Haus zu flüchten. Draußen warf sie das Gewehr weg und flüchtete mit ihrem Pkw zur rund zwei Kilometer entfernten Polizeiinspektion Ebensee. Die Frau dürfte großes Glück gehabt haben und konnte das Krankenhaus bereits am Samstag wieder verlassen. Der Mann war Sportschütze und besaß das Gewehr legal.

Kurz nach der Tat war unklar, ob sich der Mann noch im Haus befindet oder auf der Flucht ist. Es wurde eine Alarmfahndung ausgelöst. Alle verfügbaren Polizeistreifen waren im Einsatz, neuralgische Punkte wurden besetzt und Verkehrskontrollen durchgeführt. Weiters war das Einsatzkommando Cobra, die Flugpolizei und die Schnelle Interventionsgruppe der Polizei im Einsatz. Nachdem alle Hinweise darauf hindeuteten, dass sich der 71-Jährige nach wie vor im Wohnhaus befand, wurde dieses umstellt und schließlich vom Einsatzkommando Cobra betreten. Die Beamten fanden den Mann leblos in der Garage liegend. Neben ihm lag die Tatwaffe, mit der er augenscheinlich Suizid beging. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am Montag findet die Obduktion statt.

(S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at

In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u. a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at, sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217, https://www.gewaltschutzzentrum.at/, beim Polizei-Notruf: 133, sowie in Oberösterreich beim Autonomen Frauenzentrum - Frauennotruf OÖ unter 0732/602200)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.