Schulstart: Obacht auf die Kleinsten im Straßenverkehr

Autofahrer sollen daher wieder verstärkt auf die kleinsten Verkehrsteilnehmer achtgeben, appellieren die AUVA und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV). Beide Organisationen haben alle 438 Städte und Gemeinden Oberösterreichs mit Plakaten beliefert, die unter dem Motto "Augen auf!" vor der Gefahr von Schulweg-Unfällen warnen. Denn Kinder können die Risiken im Verkehr häufig noch nicht richtig einschätzen und lassen sich leicht ablenken.

2019 wurden in Oberösterreich 94 Schulwegunfälle gezählt, bei denen 105 Kinder teils schwer verletzt wurden. In einem Fall war sogar ein Todesopfer zu beklagen. Wichtig sei auch, dass Eltern vor dem Unterrichtsbeginn den Schulweg mit ihren Kindern noch ausreichend üben und sie so zu mehr Eigenverantwortung erziehen.

