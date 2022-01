Nach den wohlverdienten Weihnachtsferien kehren Oberösterreichs Schüler heute wieder in die Klassenzimmer zurück. Gleich am ersten Tag steht für alle Schüler ein Antigen-Test an, am Dienstag folgen Antigen- und PCR- und am Donnerstag nur ein PCR-Test. In den kommenden Wochen werden immer am Montag ein PCR- und ein Antigen-Test und jeden Mittwoch ein PCR-Test gemacht. Weil sich die Schulen derzeit in einer "Sicherheitsphase" befinden, müssen sich auch geimpfte und genesene Schüler testen lassen.