Knapp 900 Schüler aus ganz Oberösterreich haben in den gestern zu Ende gegangenen Semesterferien am Förderunterricht teilgenommen, der an 56 Schulen angeboten wurde. Ab Montag beginnt für die insgesamt 193.300 Schüler in Oberösterreich wieder der reguläre Unterricht – mit regelmäßigen Nasenbohrer-Selbsttests und dem ersehnten Zeugnis. Auch die Kindergartenpflicht für Kinder im letzten Kindergartenjahr tritt am Montag wieder in Kraft.