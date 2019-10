Schulschwänzer: "Strafen reichen nicht"

Seit dem Schuljahr 2018/19 gelten für Schulschwänzer innerhalb der neun Jahre Schulpflicht strengere Regeln. Eine mehrtägige Abwesenheit kann mit einer Geldstrafe von bis zu 440 Euro geahndet werden. Im ersten Jahr war das österreichweit 3288 Mal der Fall.

Hilfe für Schulschwänzer

Die mit Abstand meisten Strafen wurden in Wien verhängt (1650 Fälle). Auf Platz zwei folgt Oberösterreich mit 481 Strafmandaten.

Mit Strafen allein sei es allerdings nicht getan, heißt es aus der Bildungsdirektion Oberösterreich. Man wolle auch hinter die Kulissen blicken und die Gründe für ein Fernbleiben von der Schule suchen. "Viele dieser 481 Fälle sind mit familiären Schicksalen verbunden, die eine Verletzung der Schulpflicht durchaus in Kauf nehmen. Hier versuchen wir, die Schülerinnen und Schüler so gut es geht während ihrer Schulzeit zu unterstützen und bieten mit der Schulpsychologie oder den Betreuungslehrern Hilfestellungen an. Die Verwaltungsstrafen sind natürlich eine Möglichkeit, Kinder dazu zu bringen, in die Schule zu gehen, es braucht aber mehr", sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer.

Im Bildungsministerium zeigt man sich mit der aktuellen Zahl an Strafmandaten zufrieden. Die Verschärfung der Sanktionen für Schulschwänzer habe die erhoffte abschreckende Wirkung gezeigt. Denn seit dem letzten Schuljahr müssen Schulen ab dem vierten unentschuldigten Fehltag im Laufe der neunjährigen Schulpflicht Anzeige erstatten. Die Bezirksverwaltungsbehörde verhängt daraufhin eine Geldstrafe in der Höhe von 110 bis maximal 440 Euro.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.