Schulen: Wo nach diesem Zeugnistag wirklich Schluss ist

Endlich Ferien! Darüber und über ihre Zeugnisse freuen sich Schüler und Schülerinnen im ganzen Land. Manche werden sich im Herbst an einen neuen Schulweg gewöhnen müssen.

Für 199.082 Schülerinnen und Schüler haben nach der Zeugnisverteilung am Freitag die Ferien begonnen. Wenn die Schule im Herbst wieder beginnt, wird es für so manche von ihnen Neuerungen geben. Es kommt zu Auflassung und Zusammenlegung von Standorten. Das betrifft unter anderem gleich drei Polytechnische Schulen im Land. Die Schülerzahlen sind stark gesunken – teilweise in den einstelligen Bereich. Damit sei kein sinnvolles Weiterführen einer Schule möglich, da seien sich alle Beteiligten