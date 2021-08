Schulen und Rotes Kreuz vertiefen Kooperation

Seit mehr als sieben Jahrzehnten arbeiten das Jugendrotkreuz und die oberösterreichischen Schulen bereits zusammen. Projekte vom Kindergarten bis über die Matura hinaus werden angeboten. Mit dem bevorstehenden Schulbeginn wollen sie nun ihre Kooperation vertiefen.

"Beim Start in die Gesellschaft gibt es keine Chancengleichheit. Aber wir wollen mit unseren Hilfsprogrammen die Startbedingungen zumindest fairer machen", sagt Walter Aichinger, Präsident des oberösterreichischen Roten Kreuzes.

Rund 8800 Kindergartenkinder besucht Maskottchen "Roko" pro Jahr. Mit einem Umhang am Rücken und einem großen Roten Kreuz am Bauch ist er seit 2013 im Einsatz, um Kindergartenkindern Erste Hilfe näherzubringen. In der Volksschule übernimmt dann "Helfi".

Seit 50 Jahren bietet das Jugendrotkreuz nun schon die freiwillige Radfahrprüfung für Schüler ab zehn Jahren an, 315.000 Kinder legten so seit dem Jahr 2000 die Überprüfung ab. 312.000 Kinder nahmen an Schwimmprüfungen teil. Zusätzlich bietet das Jugendrotkreuz Lesekurse an. "Lesen zu können ist eine Grundvoraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können", sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer. "Bildung hilft, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Wir wollen bei den Kleinsten die Lust aufs Lesen wecken und die Eltern beim Vorlesen unterstützen", sagt Erich Haneschläger, Landesgeschäftsleiter des oberösterreichischen Roten Kreuzes.