Schulen und Kindergärten im Zentralraum schließen

Es war nur eine kurze Entspannung: Nach wenigen offiziell registrierten Neuinfektionen am Dienstag schnellte deren Zahl gestern in Oberösterreich wieder in die Höhe: von 133 Fällen auf 195. Von Coronaerkrankungen betroffen sind mittlerweile 17 Schulstandorte und sieben Kindergärten in Oberösterreich.

Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide VP) zogen gestern in Absprache mit dem Gesundheitsministerium die Reißleine. Ab Freitag wird in Linz und Wels sowie in den Bezirken Linz-Land, Wels-Land und Urfahr-Umgebung der Regelbetrieb in Schulen, Kindergärten, Krabbelstuben und Horten für eine Woche (einschließlich 10. Juli) eingestellt.

"Betreuung, falls benötigt"

Das heißt, dass die Schulen in diesen Bezirken erst im Herbst wieder aufsperren werden. Offen ist noch, ob die Zeugnisse heuer per Post versandt werden oder in der Schule abgeholt werden können. Diese Entscheidung soll heute früh fallen, heißt es in der Bildungsdirektion. Dort betont man auch: "Wir werden wieder auf Distance-Learning umstellen. Es ist nicht so, dass die Kinder eine Woche früher in die Ferien starten."

Stelzer nannte die Schulschließungen einen "massiven, aber sinnvollen Schritt". Nur so könne die weitere Ausbreitung des Virus eingebremst werden. Ähnlich wie zu Beginn der Corona-Krise würden aber alle Kinder, die Betreuung brauchen, diese an den jeweiligen Standorten auch bekommen, sagte Haberlander. Das bekräftigte auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) für die Kindergärten, Krabbelstuben und Horte in der Landeshauptstadt.

Beide appellierten aber an die Eltern, Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen.

Ein Großteil der jüngsten Neuinfektionen ist auf den bereits seit längerem bekannten Corona-Cluster um die "Pfingstkirche Gemeinde Gottes" in der Linzer Wankmüllerhofstraße zurückzuführen. Allein gestern konnten diesem mehr als 20 Neuinfektionen zugeordnet werden. Bisher gibt es in Linz knapp 40 bekannte aktuelle Fälle im Zusammenhang mit der Freikirche. Mehr als 100 Personen befinden sich in Quarantäne. Die betroffenen Personen, großteils rumänische Großfamilien, haben das Virus in den vergangenen Tagen nicht nur in Linz, sondern auch in den anderen vier besagten Bezirken verbreitet.

Schärferer Kurs in Linz

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) kündigten gestern einen schärferen Kurs in der Pandemiebekämpfung an. So wurde ein behördliches Betretungsverbot für die drei Linzer Standorte der Pfingstkirche – in der Wankmüllerhofstraße, Oberfeldstraße und Dauphinestraße – verhängt. Ebenso werde die Einhaltung der Quarantäne nun verstärkt von der Polizei kontrolliert, so die Stadtpolitiker. Hintergrund der Maßnahme sind Verstöße gegen die Quarantänemaßnahmen von Personen aus dem "Pfingstkirchen-Cluster".

Stelzer appellierte gestern an die Bevölkerung, im Zeitraum der Schulschließung vor allem in den betroffenen Bezirken in geschlossenen Innenräumen wieder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und keine Veranstaltungen zu be

suchen. Geplante Veranstaltungen und (religiöse) Zusammenkünfte sollten lieber abgesagt werden, so Stelzer. Das Landestheater Linz reagierte prompt und sagte mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen im Musiktheater und in den Kammerspielen bis zum Spielzeitende am 5. Juli ab. Das Ars Electronica Center verschob die Wiederaufnahme des Führungsbetriebes auf voraussichtlich 21. Juli.

Stelzer schloss auch eine erneute Ausweitung der Maskenpflicht nicht aus: "Was heute noch eine Empfehlung ist, kann morgen wieder eine Verpflichtung sein. Auch wenn ich nicht hoffe, dass es so weit kommt." Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, sollten auch die Besuche in Alten- und Pflegeheimen reduziert werden, appellierten Haberlander und Stelzer. Zudem riefen sie dazu auf, die nach wie vor geltende Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln zu beachten. Die Linz Linien gaben gestern bekannt, mit Unterstützung des Linzer Ordnungsdienstes künftig verstärkt darauf hinzuweisen.

Wichtig sei, bei auftretenden Clustern so schnell wie möglich zu reagieren, weshalb die Landespolizeidirektion um Mitwirkung beim Kontaktpersonen-Management gebeten wurde, sagte Stelzer.

Zustimmung zu den Schulschließungen gab es gestern vom SP-Landtagsklub. Klubchef Christian Makor forderte aber mehr Informationen, Sonderurlaub für betroffene Eltern und mehr Testungen ein. Kritik kam hingegen von den Kinderfreunden OÖ: Die Maßnahme sei nicht nachvollziehbar und eine Belastung für Kinder und Familien.

Corona-Fall in Lokal

Gestern wurde ein positiver Corona-Fall in einem Linzer Lokal bekannt: Die Frau besuchte am 27. Juni zwischen 20 und 1 Uhr früh die Café-Bar Millenium in der Franckstraße 63 in Linz. Besucher sollen ihren Gesundheitszustand präventiv beobachten und beim Auftreten von Symptomen umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren.

Von Coronafällen betroffen

Linz

Ramsauergymnasium

Weber-Volksschule (VS)

NMS Ebelsberg

Pöstlingberg-VS

Adalbert-Stifter-Gymnasium

Otto-Glöckel-Schule (NMS)

VS Stelzhamerschule

NMS Diesterwegschule

NMS Stelzhamerstraße

Bafep-Praxiskindergarten

Kindergarten Hauderweg

Kindergarten Brucknerstraße

Kindergarten Ebelsberg



Wels

Berufsschule 3

Brucknergymnasium

NMS der Franziskanerinnen



Sonstige

NMS Sattledt

VS Haag, Leonding

VS St. Georgen/Gusen

VS Hellmonsödt

VS Pregarten

Kindergarten Freinberg (Bezirk Schärding)

Kindergarten „kunterbunt“, Thalheim bei Wels

Kindergarten Pregarten



Bei Fragen zu den Schließungen von Schulen und Betreuungseinrichtungen können sich Eltern und Lehrer telefonisch an die Corona-Hotline der Bildungsdirektion wenden:

0732/7071-4131 oder -4132

Primar Bernd Lamprecht Bild: (kuk)

„Jetzt können wir das Ruder noch herumreißen“

„Solche Zuwächse an Neuinfizierten können wir auf längere Sicht nicht bewältigen. Jetzt können wir das Ruder noch herumreißen“, sagte Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler-Klinikum, im gestrigen Corona-Update der Linzer Kepler-Uni.

In den ersten Juniwochen waren Sicherheitsabstand und Mundschutz aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken, das zeigte sich auch an den niedrigen Infektionszahlen. Mit den ersten Lockerungen nahm bei vielen allerdings auch die Bereitschaft, sich an die Coronamaßnahmen zu halten, ab. „Eine Impfung gibt es nicht, auch kein verlässliches Medikament. Die wirksamste Maßnahme bleibt die Prävention“, sagt der Lungenfacharzt.

Im Kepler-Klinikum seien derzeit knapp zehn Patienten in Behandlung. Die seit dem Frühjahr gesammelten Erfahrungen würden zeigen, dass jeder zehnte Corona-Patient auch ins Krankenhaus müsse, von den im Spital versorgten Erkrankten brauche rund jeder fünfte eine intensivmedizinische Behandlung.

Ausreichend Testmaterial

Auch in den Laboren hätten die niedrigen Infektionszahlen der letzten Wochen ihre Spuren hinterlassen. „Im Gegensatz zum Beginn der Krise haben wir jetzt mehr Tests zur Verfügung“, sagt Lamprecht. Auch bei Schnelltests habe es Fortschritte gegeben. Sie seien zuverlässiger und würden nach einer statt der gängigen vier bis fünf Stunden ein Ergebnis liefern.



Von Reisen wird abgeraten. Bild: APA/AFP/SAVO PRELEVIC

Höchste Reisewarnstufe für sechs Balkan-Länder

„Mit sofortiger Wirkung gilt für alle sechs Staaten des Westbalkans die höchste Reisewarnstufe“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gestern auf einer Pressekonferenz in Wien. Betroffen sind Bosnien-Herzegowina, Serbien, Albanien, der Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro. Sind Reisen nicht vermeidbar, so sind nach der Rückreise in Österreich eine 14-tägige Quarantäne oder ein negativer Covid-19-Attest, nicht älter als vier Tage, ein Muss.

Kroatien vorerst nicht betroffen

Nach wie vor problemlos ist die Rückreise nach Österreich für Urlauber aus Kroatien und Slowenien. Doch auch hier könnte sich die Situation ändern, weil besonders in Kroatien die Corona-Zahlen zuletzt stark gestiegen sind, sagte Außenminister Schallenberg.

Die Reisewarnung für den Westbalkan betrifft nicht nur Touristen, sondern auch 530.000 Österreicher mit Wurzeln im ehemaligen Jugoslawien. Vermehrte Clusterbildung auf dem Westbalkan sei der Grund, sagte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne). Weitere 283.000 haben einen türkischen Migrationshintergrund. Für die Türkei gilt schon länger die höchste Reisewarnstufe.

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) will die entsprechenden Communitys jetzt verstärkt auf die Situation hinweisen – durch mehrsprachige Infos über die Kulturvereine, Polizeidienststellen und Sozialdienste.

Ebenfalls höchste Reisewarnstufe gilt weiterhin für die EU-Länder Großbritannien, Schweden und Portugal, den Raum Gütersloh und die Lombardei.

