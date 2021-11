Schulen müssen beim Contact-Tracing nachhelfen

LINZ. Sonntagabend, 20.36 Uhr: Die Vorbereitungen für die kommende Schulwoche sind abgeschlossen, die Computer heruntergefahren. Doch Oberösterreichs Schuldirektoren erreicht noch einmal elektronische Post. Der Absender: Österreichs Bildungsministerium. Der Inhalt: die neuen Regeln für den Schulbetrieb.

Für Oberösterreichs Schulen, für die seit gestern ohnehin Risikostufe drei gegolten hätte, gibt es ab heute vor allem eine Änderung, die noch tiefer greift: Nicht nur ungeimpfte Schüler müssen dreimal wöchentlich einen Corona-Test – davon mindestens einen PCR-Test – absolvieren.

Testpflicht auch für Geimpfte

Auch für die Geimpften gilt nun wieder eine Testpflicht – ausgenommen sind wie bisher nur die genesenen Kinder. Weil die Tests bei ihnen auch ohne neue Infektion noch anschlagen könnten.

Neben einer durchgehenden FFP2-Maskenpflicht für die Oberstufen und Polytechnischen Schulen stand auch eine Pflicht für Volks- und Unterstufenschüler zur Diskussion. Diese wird es aber nicht geben. "Wir haben soeben die neue Verordnung erhalten. Für Schüler bis zur achten Schulstufe reicht ein Mund-Nasen-Schutz aus, ab der neunten Schulstufe ist die FFP2-Maske Pflicht", sagte Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer gestern Abend. Für Schüler bis zur achten Schulstufe gilt die Maskenpflicht mit Ausnahme des eigenen Sitzplatzes.

Bis zum 27. November sind zudem keine Veranstaltungen, Exkursionen oder Wandertage erlaubt. Elternsprechtage und Konferenzen müssen digital stattfinden oder verschoben werden. Am 29. November sollen die Schulen nach derzeitigem Plan wieder in den bisherigen Betrieb zurückkehren. Die ungeimpften Schüler müssen ab dann allerdings nicht nur einen, sondern zwei PCR-Tests pro Woche absolvieren.

Neue Regeln für Quarantäne

Neu ist ab heute auch die Vorgehensweise beim Kontaktpersonenmanagement im Schulbereich: Ab dem ersten positiven PCR-Test werden alle nicht geimpften Schüler einer Klasse abgesondert. Geimpfte und genesene Schüler dürfen im Unterricht verbleiben. Aufgrund der Vielzahl an Erkrankungsfällen und der dadurch resultierenden Überlastung der Gesundheitsbehörden kann eine Absonderung allerdings nur noch automatisiert passieren. Dafür müssen die Schulen die dafür notwendigen Daten ab sofort standardisiert übermitteln. Direktoren müssen mittels Excel-Dateien, in denen Klasse, Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Mailadresse, Geburtsdatum und Impfstatus eingetragen werden, nachhelfen.

Kritik kam gestern von SP-Bildungssprecher Michael Lindner: "Zum Teil müssen die Schulen selbst die Eltern informieren", sagt er. Es gebe in Sachen Contact-Tracing keine "klare Linie".

Derzeit befinden sich in Oberösterreich 19 Schulklassen in Quarantäne, eine Schule in Grieskirchen ist wegen zahlreicher Corona-Fälle aktuell geschlossen. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hatte noch Ende Oktober gesagt, er habe "nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Gewissheit, dass die Schule offenbleibt". "Wir tun alles dafür", sagt Klampfer. Aber genau voraussagen könne man in der aktuellen Situation nichts mehr. (geg)