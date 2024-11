Schulen fehlen 4000 Sonderpädagogen: Kinder als Leidtragende

An den Schulen können nicht alle Fragen beantwortet werden.

Die Zahl der Schüler, die eine gezielte Förderung brauchen, ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Von 2019 bis 2023 kam es an Oberösterreichs Pflichtschulen zu einer Zunahme von 4942 auf 5637. Mit diesem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF) sind aber nicht nur die Sonderschulen konfrontiert. Es betrifft auch die Integrations- beziehungsweise Deutschförderklassen in den Mittel- und Volksschulen.