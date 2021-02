"Schuldner" mit Elektroschocker traktiert

Als sich dieser weigerte, traktierte er ihn mit einem Elektroschocker. Der Verletzte flüchtete mit seinem Auto, verlor dabei aber den Hausschlüssel, den der 68-Jährige an sich nahm. Er drang ins Haus ein, entwendete den Typenschein und fuhr mit seinem eigenen Pkw davon. Die Polizei Enns stoppte den 68-Jährigen in Hargelsberg. In seiner Wohnung fanden sich mehrere Waffen. Sie wurden sichergestellt. Über den Verdächtigen wurde ein Waffenverbot verhängt und er wird angezeigt.

