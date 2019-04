Schuldner mit dem Tod bedroht: Festnahmen

FREISTADT. Weil er seine Schulden nicht bezahlen konnte, wurde ein 30-jähriger Türke aus Freistadt in seinem Transporter abgefangen und mit dem Tod bedroht.

(Symbolfoto) Bild: Weihbold

Es waren filmreife Szenen, die ein 30-jähriger türkischer Staatsbürger vergangenen Montag den Beamten der Polizeiinspektion Freistadt schilderte. Er sei in der Nähe seiner Wohnung von zwei ihm bekannten Männern in seinem Transporter überrascht und auf den Mittelsitz gedrängt worden. Der 42-jährige Bosnier aus Wien und sein 33-jähriger Kollege aus Serbien hätten ihn zunächst mit dem Klappmesser bedroht. Dann habe einer von ihnen eine Flasche gepackt und gedroht , ihm den Inhalt einzuflößen, welcher sofort zum Tod führen werde. Vorausgesetzt der 30-Jährige zahle seine Schulden nicht sofort zurück.

Der 33-jährige Serbe habe ihm dann die Geldbörse aus der Gesäßtasche gerissen und Bargeld entnommen. Danach hätten ihm die Männer doch noch eine Frist zur Begleichung der Schulden gegeben und ihn dann aber erneut mit dem Umbringen bedroht, sollte er sie nicht einhalten.

Ein 34-jähriger Lenker aus Bosnien hat dabei als Lenker des Fahrzeugs fungiert. Die beiden Hauptbeschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz an ihren Wohnsitzen in Wien festgenommen und in die Justizanstalt Wien Josefstadt eingeliefert. Der 34-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.

