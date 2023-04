Schuldirektorin verletzt: Kein Einzelfall

Bericht über Vorfall an Schule löste auch politische Reaktionen aus.

Hohe Wellen schlug der OÖN-Bericht am Donnerstag über einen Vorfall in einer Linzer Mittelschule, bei dem ein elfjähriger Problemschüler die Schuldirektorin gewaltsam zu Sturz brachte und verletzte, sodass die Pädagogin ins Spital musste. Der Bub wurde für fünf Wochen vom Unterricht suspendiert.Laut Bildungsdirektion war dies kein Einzelfall: Heuer seien bereits 310 Schüler in Oberösterreich wegen Gefahr im Verzug suspendiert worden.