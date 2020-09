Schulbeginn nun doch mit Maskenpflicht trotz grüner Ampelfarbe

Nur im Unterricht – also in der Klasse, aber auch im Physik- oder Turnsaal – sowie im Schulhof muss eine Maske nicht verpflichtend getragen werden.

Damit schließt sich das Bildungsministerium einer Empfehlung der Corona-Kommission an. Die Maßnahme sei "ein zusätzlicher Schritt, um den Regelschulbetrieb aufrecht zu erhalten und die Gesundheit der Kinder nicht zu gefährden", teilte das Bildungsministerium mit. Einschränkungen für den Musik- und Sportunterricht sind in Oberösterreich derzeit nicht vorgesehen.

"Flexibel reagieren"

Die Landesschülervertretung in Oberösterreich reagierte positiv auf die Maskenpflicht. "Es sind Zeiten, in denen man flexibel sein muss. Wir vertrauen den Experten. Die Sicherheit steht an oberster Stelle", sagte Schülervertreter Julian Angerer.

Die Maskenpflicht außerhalb des Klassenzimmers gilt für alle Schulen in Österreich. Die gängigen Hygieneregeln, darunter Händewaschen, Abstand halten, Husten- und Nies-Etikette, sowie die Klassen regelmäßig zu lüften und möglichst viel Unterricht ins Freie zu verlegen, sind laut Bildungsministerium weiterhin einzuhalten.

In Wien, wo die Schule bereits vor einer Woche und wegen der gelben Corona-Ampel mit Maskenpflicht begonnen hat, hätten Schüler keine Probleme mit der Vorgabe. Sie falle "eher" Erwachsenen schwer, sagte die Leiterin einer Volksschule.

Nach der ersten Schulwoche in Ostösterreich hat es zahlreiche Corona-Verdachtsfälle, aber nur vereinzelt Infektionen gegeben. (rela)

