Nervosität? Fehlanzeige. Es sei nämlich die Freude, die alles andere überwiegt. Heute beginnt für die Sonderschullehrerin Tanja Krastenbergs ein neues Kapitel: Ihre erste Integrationsklasse in der ersten Schulstufe in der Volksschule Laab in Braunau. Drei Buben und ein Mädchen, die kognitiv, motorisch und sprachlich nicht so weit sind, wie ihre Altersgenossen, wird die 33-jährige Braunauerin in diesem Schuljahr besonders im Blick haben.