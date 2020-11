Schüsse in Leonding? Entwarnung nach Polizei-Einsatz

Es war am Mittwochvormittag gegen elf Uhr, als eine Anrainerin die Polizei rief, weil sie angeblich aus dem Haus Larnhauserweg 5 Schüsse gehört hatte. Mehrere Streifen rückten an, die Beamten waren mit Sturmgewehren bewaffnet.

Eine OÖN-Leserin, die von der Apotheke in ihre Wohnung und zu ihren Kindern zurück wollte, wurde von der Polizei lautstark angewiesen, „jetzt zu laufen!“

„Ich habe am ganzen Körper gezittert als ich endlich bei den Jungs in der Wohnung war“, schildert die Frau, die wissen will, was in der Siedlung denn passiert war. Nichts, laut Auskunft der Polizei. Eine Ursache für die angeblichen Schüsse konnte nicht ermittelt werden. Es habe sich weder um einen Ehekrach gehandelt noch habe in der Nähe eine Treibjagd stattgefunden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion.

