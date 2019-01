Schüler starten Nachhilfebörse

LINZ. Bereits mehr als 160 "Nachhilfelehrer" aus ganz Oberösterreich sind auf einer Nachhilfe-Plattform vertreten, die Oberösterreichs Landesschülervertretung vor kurzem gestartet hat.

Die Plattform versteht sich als Vermittlungsbörse unter dem Motto "Schüler helfen Schülern": Dabei werden Schüler, die Nachhilfe geben wollen, mit jenen, die Unterstützung brauchen, zusammengebracht. Schüler, die Nachhilfe geben wollen, können sich auf der kostenlosen Plattform unter nachhilfe.lsv-ooe.at registrieren. Dort können sie dann von Schülern, die Nachhilfe brauchen, kontaktiert werden. "Nachhilfe ist teuer geworden, wir versuchen, mit der Plattform eine preiswerte Abhilfe zu schaffen", sagt Michael Gillesberger, Landesschulsprecher für die Gymnasien. Er hat die Plattform mitinitiiert.

Ziel ist es, dass Schüler Nachhilfelehrer in allen Regionen Oberösterreichs in allen wichtigen Fächern finden. "Am besten wäre es, wenn sich dank der Plattform Schüler aus der gleichen Schule finden und sich nach dem Unterricht zum gemeinsamen Lernen treffen können", sagt Gillesberger.

