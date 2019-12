"Die erste Reihe, das ist eher der Schleudersitz" sagt Jugendrichter Walter Eichinger und meint damit die Anklagebank in einem Gerichtssaal. Damit keiner der Schüler der vierten und fünften Klasse der HTL 2 in Linz je auf diesem "Schleudersitz" Platz nehmen muss, erzählt Eichinger von seinen langjährigen Erfahrungen in der Richterrobe.