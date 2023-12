Schüler sammeln 500 Kilogramm an Lebensmittel für Linzer Sozialmarkt

Neu im Unterstützungspaket des Landes Oberösterreich für Sozialmärkte ist, wie berichtet, die Ehrenamts-Initiative mit dem Unabhängigen Landesfreiwilligenzentrum (ULF). "Dabei vernetzen wir lokale Initiativen und Vereine direkt mit den Sozialmärkten, damit diese Sammeltage veranstalten und auch direkt freiwillige Mitarbeiter für die Märkte stellen", sagt Sozial-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Der erste von drei Aktions-Sammeltage wurde beim Eurospar am Linzer Pöstlingberg bereits durchgeführt. "Es war für alle Seiten ein toller Spendentag", zieht die ULF-Verantwortliche Ute Palmetshofer im OÖN-Gespräch ein positives Fazit.

Zweiter Sammeltag Ende Jänner

Die ehrenamtlichen Helfer, darunter auch vier Schüler des BRG Fadingerstraße, machten die Kunden vor dem Nahversorger mit Flyern aufmerksam, Produkte extra zu kaufen und zu spenden. Mit Erfolg: Rund 70 volle Einkaufswägen mit insgesamt 500 Kilogramm Waren wurden für den Sozialmarkt der Volkshilfe in Linz gesammelt. "Das Ergebnis ist äußerst erfreulich, weil es auch von vielen äußeren Faktoren, wie Wetter oder der Anzahl der Personen, die an diesem Tag genau in dem Geschäft einkaufen, abhängig ist", sagt Palmetshofer.

Neben den aktuell dringend benötigten Waren verfolgen die Verantwortlichen auch noch weitere Ziele mit dieser Aktion. "Wir wollen in der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen, dass sozial Benachteiligte nicht nur zur Weihnachtszeit Unterstützung brauchen, sondern auch den Rest des Jahres", betont Palmetshofer.

Der Ort des zweiten Sammeltages, der Ende Jänner stattfinden soll, steht noch nicht fest.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber