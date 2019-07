Schüler mitten in Einkaufszentrum in Linz überfallen: Täter auf freiem Fuß

Wilde Szenen spielten sich in der Vorwoche in der Arkade, einem Einkaufszentrum mitten in der Linzer Innenstadt, ab. Ein 15-jähriger Gymnasiast und sein Freund (15) wurden von zwei jungen Bosniern bedroht und auf die Rolltreppe beim Haupteingang gedrängt.

Oben auf der Galerie kassierte der Schüler Schläge und Tritte, bis er den Angreifern seine Brieftasche aushändigte. Darin befanden sich 185 Euro, die der Jugendliche für sein Zeugnis bekommen hatte. Die Täter wurden ausgeforscht, weil sie aber erst 13 Jahre und damit strafunmündig sind, wurden sie wieder freigelassen.

"Mein Sohn war mit einem Freund auf der Landstraße unterwegs", schildert der Vater im OÖN-Gespräch. Auf dem Taubenmarkt bemerkten die Burschen, dass sie von zwei Jugendlichen verfolgt wurden. Sie betraten daher die Arkade, das Duo blieb ihnen aber auf den Fersen. Die Täter drängten ihre Opfer auf die Rolltreppe. Zuerst habe einer der Täter vier Euro gefordert, doch als der 15-Jährige dies verweigerte, sei er zu Boden geworfen und getreten worden. Der 15-Jährige erlitt dabei blaue Flecken. Der Bursch rief nach der Attacke die Polizei, doch die Fahndung verlief ohne ein Ergebnis. Auf dem Posten wurden dem Schüler aber Fotos von Verdächtigen gezeigt. "Mein Sohn konnte sie sofort erkennen", sagt der Vater. Die beiden 13-Jährigen seien Teil einer bosnischen Jugendbande in Linz, sagt Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. Diese begehe immer wieder Überfälle auf andere Jugendliche.

"Sie haben keinen Genierer"

"Sie gehen sehr brutal vor und haben keinen Genierer", sagt Pogutter. Die Bande habe an dem Tag, als auch der 15-Jährige überfallen wurde, noch 13 weitere Raubdelikte begangen. Das Problem sei: Bis auf einen 15-Jährigen seien alle unter 14 und können strafrechtlich nicht belangt werden. Das Jugendamt sei informiert worden. Der 15-Jährige sei vor drei Monaten verhaftet, dann aber wieder freigelassen worden. Deshalb sei er in der Vorwoche auch wieder mit den anderen Bandenmitgliedern unterwegs gewesen und wurde erneut festgenommen, so Pogutter.

"Mein Sohn traut sich nicht mehr alleine auf die Straße. Wir wissen nicht, wie lange diese Traumatisierung noch anhält", sagte der Vater des überfallenen Schülers. (staro)

