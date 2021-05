Schüler lief über Straße und wurde von Auto niedergestoßen

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Wels fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Siebenbürgerstraße im Gemeindegebiet Wels in südliche Richtung. Zur gleichen Zeit stieg ein 8-Jähriger aus dem Bezirk Wels an einer Haltestelle aus einem Bus aus und wollte die Straße hinter dem Bus laufend überqueren. Es kam zur Kollision mit dem Auto des 25-Jährigen. Das Kind wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels eingeliefert.