Auf der Suche nach Ablenkung waren drei Burschen Donnerstagnachmittag in Schlatt (Bezirk Vöcklabruck), als ihr Blick auf einen dürren Holzhaufen unter der Agerbrücke fiel. Doch was als kleine Zündelei seinen Anfang nahm, hätte beinahe in einer Katastrophe geendet. Denn während sich die drei Schüler im Alter von elf und zwölf Jahren aus dem Staub machten, griffen die lodernden Flammen auf die Leitungen unterhalb der Brücke über, darunter auch eine Gasleitung.