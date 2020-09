Schon wieder wurde einer Katze der Schwanz gehäutet

Handelt es sich um den zweiten ganz unglücklichen Verkehrsunfall binnen einer Woche oder geht im Großraum von Linz tatsächlich ein Tierquäler um, der Katzen häutet?

Willi Schnebel von der Tierrettung Oberösterreich erhielt am Mittwochabend, sieben Tage nach dem Vorfall in Kleinmünchen, bei dem Kater "Balu" schwer verletzt worden war, einen Notruf aus Treffling im Bezirk Urfahr-Umgebung.

Dort hatte eine Bewohnerin eine sterbende Katze auf der Straße entdeckt. Der Schwanz des Tieres bestand nur noch aus seinen Wirbelknochen, der buschige Schwanz lag etwa einen Meter entfernt auf der Fahrbahn - wir haben berichtet.

"Ansonsten hatte die Katze bis auf eine Beule an der Stirn keine augenscheinlichen Verletzungen. Keine Pfoten- oder Knieverletzungen, wie es bei einem Autounfall typisch wäre, nichts", berichtete Schnebel am Donnerstag im OÖN-Gespräch. Die Frau, die das Tier gefunden hatte, dachte, es handle sich um die Katze ihrer Nachbarin. Auch die Besitzerin glaubte zunächst, es sei ihr Haustier, weil sich beide Vierbeiner zum Verwechseln ähnlich sehen. Die Besitzer seien schon dabei gewesen, ein Loch im Garten zu graben, um ihre Katze zu beerdigen, berichtete Schnebel.

Doch da hörten sie plötzlich ihre eigene Katze miauen. Das tote Tier muss also jemand anderem gehört haben. Der Besitzer der toten, gehäuteten Katze sei nach wie vor unbekannt, sagte der Obmann der Tierrettung. Schnebel nahm den Kadaver in Verwahrung. "Er sollte unbedingt untersucht werden. Dann wissen wir, ob es ein Unfall war oder ob es einen Irren gibt, der so etwas tut", fordert er.

In der Vorwoche war Kater "Balu" mit gehäutetem Schwanz in die Wohnung seiner Besitzer in Kleinmünchen zurückgekehrt. Das Haustier wurde in die Tierklinik Sattledt gebracht, wo ihm der Schwanz amputiert werden musste, um eine tödliche Infektion zu verhindern. Die Tierärzte hielten aber einen Unfall für eher wahrscheinlich als eine vorsätzliche Gewalttat.

1500 Euro Belohnung

Dass es um Tierquälerei geht, sei nun "naheliegend", sagt der Linzer Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Er erhöht die Prämie für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, von 1000 auf 1500 Euro. (staro)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.