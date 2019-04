Schon wieder ein schwerer Unfall: Zwei Tote im Innviertel

RIED. In der Gemeinde Andrichsfurt (Bezirk Ried im Innkreis) ist es am Dienstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei kamen zwei Männer ums Leben.

Bild: Daniel Scharinger

Der Unfall passierte auf der Unterinnviertler Landesstraße in Andrichsfurt. Dort dürfte es zu einer Kollision gekommen sein, angeblich nach einem Überholmanöver. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte, dass dabei zwei junge Männer, der Lenker und der Beifahrer, getötet worden seien. Auch ein weiterer Verkehrsteilnehmer sei schwer verletzt worden. Die Polizei war am Nachmittag dabei, den Unfall aufzunehmen. Weitere Informationen lagen am frühen Nachmittag noch nicht vor.

Erst am Sonntagabend war es in Hörsching im Bezirk Linz-Land zu einem schweren Unfall mit drei Toten und vier zum Teil Schwerverletzten gekommen. Einen ausführlichen Artikel über den tragischen Unfall auf der B1 können Sie hier lesen.

Video: Bei dem Unfall am Sonntagabend auf der B1 bei Hörsching starben drei Menschen, darunter ein 15-Jähriger.

