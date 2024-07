Schon wieder: Brand in der Linzer Kunstuni, kein Strom in der Innenstadt

Um kurz nach 6 Uhr wurde am Montag in der Früh die Linzer Berufsfeuerwehr alarmiert. "Es dürfte sich wieder um einen Kabenbrand handeln", heißt es seitens der Feuerwehrpressestelle. Rund 20 Mann sind derzeit im Einsatz, auch die FF St. Magdalena wurde alarmiert.

Am Freitag kam es bereits zu einem ähnlichem Brand, ebenfalls bei der Kunstuni. Vor drei Tagen fing eine elektrische Anlage mit Hochspannungsversorgung Feuer. Und so wie am Freitag wurde auch am Montag in der Früh das betroffene Stromnetz spannungsfrei geschaltet. Dadurch sind momentan Teile der Linzer Innenstadt ohne Strom. Wie lange der Einsatz noch läuft und wann der Strom wieder funktionieren wird, ist momentan noch völlig unklar.

