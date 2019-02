Schon wieder: Betrüger schlugen neuerlich mit der Microsoft-Masche zu

LINZ. Telefon-Gauner: Oberösterreichs Kripo geht von bis zu 40 Opfern und einem Schaden von 150.000 Euro aus – ein Mühlviertler Pensionist wurde um 3400 Euro betrogen.

Nicht ins Gespräch verwickeln lassen sondern auflegen und die Polizei einschalten, raten die Ermittler. (Symbolbild) Bild: colourbox

Sie rufen wahllos Festnetznummern in ganz Oberösterreich an und geben sich in einer Mischung aus Deutsch und Englisch als "Mitarbeiter von Microsoft" aus. Leider sei der Computer "gehackt" worden, machen sie ihren Opfern weis. Deshalb müsse ein "Spezialist" die Software wieder reparieren. Abgesehen haben es die Täter auf die Kontodaten, Amazon-Kundeninformationen und dergleichen.

Jetzt ging den Tätern erneut ein Opfer ins Netz. Am Donnerstag klingelte das Telefon eines 69-jährigen Pensionisten aus dem Bezirk Rohrbach. Die Täter schafften es in dem fünfeinhalb Stunden langen Gespräch, sowohl auf dem PC als auch auf dem Handy des Mannes einen Fernzugriff zu installieren und dabei in 20 Tranchen insgesamt 3400 Euro von dessen Konto abzubuchen. Als der Pensionist Verdacht schöpfte, war es schon zu spät.

"Belästigung sondergleichen

"Die Microsoft-Betrugsserie hat Anfang Dezember begonnen", sagt Betrugsermittler Gerald Sakoparnig vom Landeskriminalamt Oberösterreich. Inzwischen habe sich diese zu einer "Belästigung sondergleichen" entwickelt. "Zigtausende Menschen sind schon angerufen worden. Das löst natürlich Beunruhigung in der Bevölkerung aus", sagt der Kriminalist.

In 30 bis 40 Fällen seien die Täter erfolgreich gewesen, schätzt Sakoparnig. Der Schaden: bis zu 150.000 Euro. "Ich habe drei Kollegen abgestellt, die sich nur um diese Fälle kümmern", sagt der Chef der Betrugsabteilung.

Besonders ärgerlich sei, dass die Täter, anders als bei den Nichten- und Neffenbetrugstricks, nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals hintereinander dieselbe Nummer anrufen, auch wenn sie zuvor schon gescheitert sind.

> Video: Polizei warnt vor Betrug mit Computerservice

Treiben womöglich mehrere Tätergruppen mit demselben Trick ihr Unwesen? "Das glaube ich nicht", sagt Sakoparnig. Wahrscheinlicher sei, dass es sich um "eine große Callcenter-Firma handelt, die zahlreiche Keiler beschäftigt, die voneinander nichts wissen". Die angerufenen Landsleute können die Nummern leider auch nicht sperren lassen. "Die Nummern gibt es nicht, sie stammen von einem Zufallsgenerator", sagt der Chefermittler. Einmal scheine die Vorwahl Englands auf, dann die von Gibraltar, andere Male schaut es so aus, als ob der Anruf aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen würde. "Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei", rät der Kriminalbeamte. Die OÖNachrichten haben schon mehrmals vor dieser Betrugsmasche gewarnt, zuletzt zwei Wochen (siehe Fakismile).

Zahlreiche Betroffene, die von den Betrügern angerufen worden sind hätten daraufhin den Kriminalisten ihre Erfahrungen mitgeteilt, sagt Sakoparnig. (staro)

3 Fragen an ... Gerald Sakoparnig

Leiter der Betrugsabteilung des Landeskriminalamtes

1. Gibt es Chancen, dass man den Trickbetrügern das Handwerk legen kann?

Es ist wichtig, wenn die Medien, wie zum Beispiel die Oberösterreichischen Nachrichten, die Bevölkerung informieren, damit die Menschen nicht darauf hereinfallen. Man darf am Telefon keinesfalls Kontodaten preisgeben. Dringen die Täter erfolgreich in einen Computer ein, müssen wir hoffen, dass ihnen ein Fehler unterlaufen ist. Dann werden von uns alle Daten, wie die IP-Adressen ausgewertet. Wenn überwiesen wurde, müssen wir der Spur des Geldes folgen.

2. Sollen die Leute die Anrufe melden, auch wenn sie nicht auf den Trick hereingefallen sind?

Ja. Wir werten alle Hinweise aus, klammern uns an jeden Strohhalm. War der Anrufer ein Mann oder eine Frau? Klang die Person eher jung oder alt, sprach sie gut oder eher gebrochen Englisch bzw. Deutsch? Alle Hinweise können hilfreich sein.

3. Gibt es auch in anderen Bundesländern Fälle?

Wir wissen, dass es diese Fälle in ganz Österreich gibt. Das Bundeskriminalamt wurde informiert, um die Ermittlungen steuern zu können. Aber auch die Justiz wird hier gefordert sein.

