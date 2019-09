Schon mehr als 33.000 Stimmen für Ihre Ehrenamts-Helden

Die OÖNachrichten suchen gemeinsam mit dem "Sportland Oberösterreich" den "Ehrenamtlichen des Jahres". Bis Ende September können Sie unter nachrichten.at/ehrenamt täglich Ihre Stimme abgeben.

Unter den Bewerbern findet sich auch eine Sportlerin von Weltformat. Die Rodlerin Tina Unterberger nimmt sich neben Meisterschaften und Weltcup Zeit für die Jugend der ASKÖ Gmunden.

Die besten drei

Dass Liebe durch den Magen geht, beweist Katharina Füchsl. Mit über 3000 Stimmen führt sie aktuell das Voting an. Die Rohrbacherin beschreibt sich selbst als "Mädchen für alles" und kümmert sich um das leibliche Wohl der DSG Union Sarleinsbach. Jeden Freitag bekocht sie die Spieler vor und nach dem Training. So mancher kam zu ihr nach Hause, um von ihr das Kochen zu lernen.

Bis jetzt ist auch der zweite Platz fest in Mühlviertler Hand. Josef Freudenthaler hat allerdings nur halb so viele Stimmen wie Füchsl. Der Freistädter und der SV Freistadt gehören zusammen wie Pech und Schwefel, und das immerhin seit knapp 50 Jahren. "Fußball ist mein Leben", sagt der fast 80-Jährige, der seine lange Liste an Funktionen im Verein mit der Tätigkeit des Platzwarts beenden möchte.

Mit 715 Stimmen findet sich auch der Schärdinger Gottfried Pöschl unter den Top Drei. Der passionierte Stockschütze ist seit 40 Jahren aktives Mitglied und immer mit Rat und Tat zur Stelle. Seit 20 Jahren bekleidet er die Funktion des Obmanns der ASKÖ Freinberg. (mis)

