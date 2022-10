Schönwetter zum Ferienbeginn

Es ist Besserung in Sicht: Der Wochenbeginn wird zwar erneut trüb ausfallen. Doch wenn am Donnerstag für Oberösterreichs Schüler die Herbstferien beginnen, verziehen sich die Wolken und die Tage bescheren bis ins Wochenende hinein goldenes Herbstwetter und angenehme Temperaturen.

Heute bestimmen noch Störungseinflüsse die Wetterlage. Das Resultat sind dichte Wolken. Am Vormittag sind im östlichen Mühlviertel und im Innviertel Schauer möglich, am Nachmittag dann im ganzen Land. Am Dienstag lockert die Wolkendecke etwas auf. Gleichzeitig frischt der Westwind auf, sodass sich die Höchsttemperaturen von 19 Grad noch recht kühl anfühlen. Am Mittwoch sind wieder Schauer möglich, bevor am Donnerstag ein stabiles Hochdruckgebiet über Oberösterreich zieht. In den Morgenstunden sind dann bis zum Sonntag Nebelfelder möglich, ansonsten wird es sonnig.