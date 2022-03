Der Bürgermeister von Neuhofen an der Krems, Christian Maurer, ist tot. Der VP-Politiker ist am Samstag verstorben. Der 38-Jährige hinterlässt seine Ehefrau und den gemeinsamen, erst sechs Wochen alten Sohn. Maurer sei bei der Gemeinderatssitzung Anfang vergangener Woche plötzlich zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus behandelt worden, sagt Vizebürgermeisterin Petra Baumgartner (VP). Am Samstag starb der 38-Jährige im Kreise seiner Familie. Den Vernehmen nach hat der Ortschef eine