Seit Donnerstag können niedergelassene Ärzte aufgrund einer Verordnung des Gesundheitsministeriums auf freiwilliger Basis bei ihren Patienten neue Corona-Schnelltests durchführen. In der Praxis von Christoph Heiserer (40) am Tabor in Steyr werden die so genannten Antigen-Tests schon seit 1. Oktober angeboten. "In den meisten Praxen wird die Umsetzung noch dauern", sagt er im OÖN-Gespräch.