Schnellere Corona-Tests: Zwölf Drive-in-Stationen in Oberösterreich

WIEN/LINZ. Bund, Land und Rotes Kreuz wollen die Zahl der Corona-Tests deutlich erhöhen und schnellere Ergebnisse. Darum werden auch Drive-in-Stationen für Patienten bzw. Verdachtsfälle eingerichtet, die mit dem eigenen Auto kommen können. Der Abstrich wird durch das geöffnete Fenster gemacht. Binnen 24 Stunden soll über das Ergebnis informiert werden.

Das Rote Kreuz Oberösterreich organisiert und betreibt insgesamt zwölf solche Stationen, die unter anderem auf Messegeländen oder in Garagen entstehen. Bereits in Betrieb gegangen sind laut Rotkreuzsprecher Harald Ehrgang Stationen in den Bezirken Freistadt, Perg, Urfahr-Umgebung, Vöcklabruck, in Linz, Steyr und zwei in Wels. Diese Woche in Betrieb gehen sollen weiters Stationen in den Bezirken Braunau, Gmunden, Rohrbach und Ried. Weiter aktiv ist das Rote Kreuz landesweit auch mit seinen 16 mobilen Teams, die zu Patienten nach Hause fahren.

Grundlage für jeden Test sind ein behördlicher Auftrag (der nach dem Gespräch bei der Telefon-Hotline 1450 erfolgen kann) und eine Terminvereinbarung mit dem Roten Kreuz. Die Polizei kontrolliert bei den Stationen, ob tatsächlich ein Test-Auftrag vorliegt. Die Abstriche werden von diplomiertem Personal, Notfallsanitätern und Rettungssanitätern genommen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appellierte am Sonntag an die europäischen Staaten, im Kampf gegen das Coronavirus die Tests massiv auszuweiten. In Österreich stieg die Zahl der bisher durchgeführten Tests am Wochenende um knapp 40 Prozent auf rund 21.400 (Vergleich Freitag und Sonntag, jeweils 15 Uhr). "Kommerzielle Hersteller bringen immer mehr validierte Test-Kits auf den Markt", sagte Bernhard Benka, fachlicher Leiter des Krisenstabes im Gesundheitsministerium. Nachdem aber aktuell immer noch Mangel herrsche, gehe es derzeit darum, vor allem das Krankenhauspersonal verstärkt zu testen.

Es gibt mehr als 20 größere und kleinere Labore in Österreich, die Tests durchführen – etwa bei der Gesundheitsagentur AGES, beim AKH Wien, im Klinikum Wels-Grieskirchen, im Kepler-Klinikum Linz, bei den Elisabethinen Linz, in Steyr, Vöcklabruck und Ried.

Bessere Abstimmung geplant

Bisher wurde je nach Bundesland unterschiedlich stark getestet, am meisten in Tirol. Vergleichszahlen sind hier aber mit Vorsicht zu genießen, wie Insider bestätigen.

Man räume der Frage der Test-Kapazitäten hohe Priorität ein, teilt das Gesundheitsministerium mit. Und: "Wir haben den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie, Georg Mustafa, gebeten, eine Koordinationsplattform für Labore bezüglich Corona zu schaffen, um eine Versorgungsstrategie abzustimmen." (az)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.