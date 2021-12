Schneeregen: Lkw im Mühlviertel verunglückt 

Der Unfall passierte am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf einem abschüssigen Abschnitt der B38 bei Lasberg. Der Fernfahrer dürfte vom einsetzenden Schneeregen überrascht worden sein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw landete im Graben, der Chauffeur wurde eingeklemmt.

Drei Feuerwehren rückten aus, um den Mann zu befreien. Er wurde aus dem Wrack geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sei verletzt, war aber ansprechbar, hieß es. Der Feuerwehreinsatz dauerte am späten Montagnachmittag an. Vor Ort waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren Lasberg, Freistadt und Rauchenödt.