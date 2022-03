Schneeflocken im ganzen Land: Besonders im Mühlviertel wird es winterlich

Auf den sonnig-milden März folgt ein ungemütlicher Start in den April. Statt Frühlingsgefühlen werden sich ab dem morgigen Freitag Schneeschauer einstellen, die fast das ganze Wochenende über anhalten. "Es erwartet uns ein sehr spätwinterliches Wetter", sagt Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Geodynamik und Meteorologie (ZAMG).

Im Mühlviertel beginnt es im Laufe des Tages zu schneien, Gebiete ab 600 Meter dürften zu einer Winterlandschaft werden. Zumindest ansatzweise - denn die Wiesen werden freilich nicht mit Pulver, sondern mit Matsch angezuckert. Im Süden des Landes soll es auf bis zu 1000 Meter herunterschneien, in den Tälern verzögert sich der Wintereinbruch um einen Tag. Auf mehr als 3 bis 8 Grad gehen die Temperaturen am Freitag nicht hinaus.

Winterreifenpflicht endet am 15. April

"Unsere Autobahnmeistereien sind einsatzbereit und gut vorbereitet. Wichtig ist, auf Winterausrüstung, Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten. Das gilt speziell in den kommenden Tagen für fast das gesamte Streckennetz der Asfinag", sagte Heimo Maier-Farkas, Leiter der Asfinag Autobahnmeistereien.

Am 15. April endet in Österreich die Winterreifenpflicht. Es gibt aber keine Sommerreifenpflicht, wie der ÖAMTC betont, eine Weiterfahrt sei aus rechtlicher Sicht unbedenklich.

Am Sonntag geht es bergauf

"Richtige Kaltluft" erreicht Oberösterreich dann erst ab Samstag - bei maximal 0 bis 4 Grad. "Man wird überall Schneeflocken sehen, auch in Linz", sagt Ohms. In höheren Lagen wie im Böhmerwald, Windischgarsten oder Gosau seien fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich. In den Bergen - ab 1500 Meter - können über das Wochenende hinweg sogar 20 bis 30 Zentimeter dazukommen. Speziell in den Nordstauregionen des südlichen Berglands ist mit starken Niederschlägen zu rechnen. In der Nacht entspannt sich die Situation, gleichzeitig purzeln die Temperaturen weiter. Mit Minusgraden muss gerechnet werden.

In der Pyhrnregion wird es am Sonntag zunächst weiterschneien, in allen anderen Landesteilen dürfte der Schneefall bereits abgeklungen sein. Dann soll es allmählich auflockern. Vereinzelt kann die Sonne zwischen den dichten Wolken hervorblinzeln, bei Höchstwerten von 0 bis 5 Grad bleibt es aber frisch.

Kühl geht es zu Wochenbeginn weiter. Die gute Nachricht: Am Montag erwartet Ohms "trockenes und halbwegs sonniges" Wetter in Oberösterreich. Die ganze Woche über werde es unbeständig bleiben. "Es ist immer wieder mit Niederschlag zu rechnen", sagt der Meteorologe. Die Frühlingsgefühle werden also so schnell nicht wieder aufkommen.