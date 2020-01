Schneefallgrenze Dachsteingletscher: Der Regen wischt den Winter weg

Für den Wintersport war es ein Lichtblick. Kein großer, aber zumindest einer, der zu Freudenschwüngen über die frisch verschneiten Hänge animieren konnte. Rund 30 Zentimeter Neuschnee fielen bis zum Donnerstag auf den Bergen des Salzkammerguts und der Pyhrn-Priel-Region.

Und während neben den Pisten zur Unterstützung die Schneekanonen brummten, schmolz die erste geschlossene Schneedecke im Zentralraum bereits wieder dahin. Und auch die Hoffnung auf einen nachhaltigen Wintereinbruch im Gebirge wird seit gestern vom aufkommenden Westwind davongetragen.

Dieser Wind, der in der Nacht auf Freitag mit 135 Stundenkilometern über den Feuerkogel peitschte, treibt eine Warmfront vom Atlantik nach Oberösterreich. Die Temperaturen steigen an, erreichten bereits gestern bis zu 15 Grad und werden sich dort bis über das Wochenende hinaus einpendeln. Es wird frühlingshaft. "Zu frühlingshaft" für ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl. 14 Grad in den Tälern, fünf Grad in 2000 Metern Seehöhe. Am 1. Februar. Die hohen Wolkenfelder, die am Samstag über den Himmel ziehen und der Sonne noch genügend Platz lassen, verdichten sich am Sonntag rasch.

"Regen und starker Wind setzen ein, die Schneefallgrenze steigt noch einmal deutlich an", sagt Riedl. Und zwar auf 2400 Meter Seehöhe. Neuschnee gibt es dann nur für den Dachstein. Und für die höchsten Gipfel des Toten Gebirges. Dort wird es allerdings ungemütlich: Aus dem Wind wird ein starker Sturm aus West-Nordwest. In den Tälern wird es zwar nass, aber mit mehr als 13 Grad noch immer außergewöhnlich mild. Am Montag streckt der Frühling weiterhin den großen Zeh in die Tür: Zu Temperaturen von mehr als 13 Grad gesellen sich starker Wind und Niederschlag. Schnee fällt zwischen 1500 und 2000 Metern Seehöhe. Erst Dienstagabend dreht die Strömung auf Nord und lässt die Temperaturen purzeln. Im Hochgebirge kommt es zu einem Temperatursturz um bis zu 20 Grad und die Prognosen für die darauffolgenden Tage lassen wieder Hoffnung aufkommen: "In Lagen über 400 Meter Seehöhe können mehr als 20 Zentimeter Neuschnee fallen, im Gebirge sind es mehr als doppelt so viel", sagt Riedl. Und das Wichtigste: Bei Hochdruckeinfluss bleibt die Luft kalt und trocken.

Drittwärmster Jänner im Gebirge

Das ist dringend notwendig: Der Jänner 2020 lag auf den Bergen 3,6 Grad über dem vieljährigen Mittel – und ist damit der drittwärmste der Messgeschichte. Übertroffen wurde dieser Jänner nur noch von jenen aus dem Jahr 1989 und 1898.

Warmfront im Gebirge: „Gift für jedes Skigebiet“

Markus Bürger ist besorgt. Nicht so sehr über die Warmfront, die in den kommenden Tagen über Oberösterreich ziehen und am Schneeteppich nagen wird. „Wir haben genug Schnee am Berg, um diese Phase zu überstehen“, sagt der Geschäftsführer der oberösterreichischen Seilbahnholding. Viel mehr Sorgen bereiten ihm die „Wetterkapriolen“ der vergangenen Wochen. „Es wird leider immer extremer und damit schwieriger, sich darauf einzustellen“, sagt Bürger.

Eine Warmfront, die derartige Temperaturen mit sich bringt, sei natürlich „Gift für jedes Skigebiet“. Talabfahrten müsse man aber im Skigebiet Dachstein-West deswegen nicht sperren. „Der Kunstschnee ist viel strapazierfähiger als der Naturschnee und wird das locker aushalten“, sagt Bürger.

Auch in Hinterstoder und auf der Wurzeralm ist man guter Dinge: „Über diese Warmfront werden wir drüberrutschen. Der Schnee ist natürlich etwas schwerer geworden, aber die Pisten sind nach wie vor in gutem Zustand“, sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm (HiWu)-Bergbahnen. (geg)

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at