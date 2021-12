Schneefall: Bei Dacharbeiten viereinhalb Meter in die Tiefe gestürzt

Der Unfall passierte am Montagnachmittag in St. Thomas am Blasenstein. Dort wurden Arbeiten an einer Reiterhalle durchgeführt. Alleine auf dem Dach hielt sich ein 28-jähriger Arbeiter aus Tschechien auf. Er war gerade dabei, auf dem Dach spezielle Brandschutzelemente zu installieren. Doch durch anhaltenden Schneefall rutschte der Mann auf dem Blechdach aus und stürzte in die Tiefe. Laut Polizei waren es viereinhalb Meter.

Seine Kollegen, die mit Innenarbeiten beschäftigt waren, bekamen den Unfall nicht mit. Der 28-Jährige schaffte es ohne fremde Hilfe aufzustehen und zu den anderen in die Halle zu gehen. Die Rettung und ein Notarztteam wurden zu Hilfe gerufen. Der Tscheche wurde unbestimmten Grades verletzt in das Linzer UKH eingeliefert.