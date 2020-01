Schnee führte zu Unfällen auf Oberösterreichs Straßen

Besonders im Mühlviertel verwandelten sich die Straßen durch die teilweise starken Schneefälle am Sonntagabend und in der Nacht auf Montag in eine Rutschbahn. Auf der B310 kam es am Montagmorgen in Fahrtrichtung Wullowitz zwischen Leopoldschlag (Bezirk Freistadt) und der Staatsgrenze zu einem Lkw-Unfall. Die Straße musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zu Bergung rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Wullowitz und Leopoladschlag an. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Bereits in der Nacht war ein 29-jähriger Tscheche in Rainbach (Bezirk Freistadt) verunfallt. Er war bei starkem Schneefall gegen 2:50 Uhr auf der schneebedeckten Fahrbahn der L1483 ins Schleudern geraten. Der Pkw stürzte in den Straßengraben und überschlug sich, bevor er auf dem Dach liegen blieb. Der junge Mann konnte sich unverletzt aus dem Wrack befreien. Die Feuerwehren Summerau und Freistadt führten die Aufräumarbeiten durch.

Ebenfalls bei winterlichen Fahrverhältnissen hatte ein junger Linzer am späten Sonntagnachmittag bei Kleinzell im Bezirk Rohrbach die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto ging nach dem Unfall in Flammen auf, der 17-Jährige konnte sich – wie berichtet – rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kleinzell eintrafen, stand das Auto bereits in Vollbrand. Bild: www.ff-kleinzell.at

Zwei Verletzte in Waldburg

Zwei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntagnachmittag bei Waldburg (Bezirk Freistadt): Auf der schneebedeckten B38 rutschte der Pkw eines 51-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter, gelenkt von einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt.

Der 24-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt, wurden verletzt. Sie konnte selbständig das LKH Freistadt aufsuchen, teilte die Polizei am Montag mit. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Pkw war vorne keine vorschriftsmäßige Bereifung angebracht.

Auch im Salzkammergut und der Pyhrn-Priel-Region mussten die Feuerwehren zu ähnlichen Einsätzen ausrücken. Auf der Pyhrnpass Straße war ein Autofahrer am späten Sonntagabend von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste die Straße zwischen Klaus an der Pyhrnbahn und Micheldorf kurzzeitig gesperrt werden.

Einsätze wegen Fahrzeugbergungen gab es außerdem in Gaflenz und Kirchdorf. Auch in Laakirchen (Bezirk Gmunden) standen am Montagvormittag zwei Feuerwehren im Einsatz.

