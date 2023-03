Schnee, Wind, Kälte: Der Winter kommt zurück

Terrassen und Balkone wurden in den vergangenen Tagen bereits fit für den Frühling gemacht, Gartenmöbel in Stellung gebracht, die ersten Topf- und Kübelpflanzen ins Freie getragen, in den sozialen Medien Fotos auf der Sonnenliege und beim Garteln gepostet. Und jetzt das: Der Winter kehrt zurück. Nach einem teilweise noch sonnigen Freitagvormittag verabschieden sich Sonne und frühlingshafte Temperaturen fürs erste und machen noch einmal Platz für wechselhaftes, kaltes Wetter – und Schnee.