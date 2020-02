Schnee und Sonne: Ab heute freie Bahn fürs Skivergnügen

Genug Schnee hat das Tief "Petra" unseren Skigebieten in den vergangenen Tagen beschert. Dennoch saßen viele Urlaubsgäste am Dienstag und Mittwoch auf dem Trockenen: Der Skibetrieb war wegen der Sturmböen, die zum Teil Orkanstärke erreichten, nur sehr eingeschränkt möglich. Ausgerechnet mitten in der "Wiener Ferienwoche", sagt Helmut Holzinger von den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen, wo bis gestern Mittag nur einige kleinere Lifte in Betrieb waren.

Viele Gäste blieben lieber im Tal. "Die Kinder haben Schneemänner gebaut, viele Familien haben auf Spaziergängen die Winterlandschaft genossen", sagt Holzinger. 30 Zentimeter Neuschnee sind auf dem Berg gefallen, 15 im Tal.

Traumhafter Wochenausklang

Gestern Nachmittag standen die Lifte überhaupt still. Böen bis 100 km/h und umgestürzte Bäume ließen keinen Skibetrieb zu. Nichts ging auch am Feuerkogel und am Sternstein. In der Skiregion Dachstein-West sowie am Kasberg waren nur wenige Lifte in Betrieb. Einzig am Hochficht gab es keine Einschränkungen.

Für heute hat Holzinger aber eine gute Nachricht: "Ab Donnerstag steht dem Skivergnügen nichts mehr im Weg." Auch in allen anderen Skigebiete ist man zuversichtlich. Tatsächlich können sich Wintersportler bis Sonntag über traumhafte Bedingungen freuen. Denn von Westen dehnt sich ein stabiles Hoch bis Mitteleuropa aus, sagt ZAMG-Meteorologe Michael Butschek.

Es bringt trockene Luft, der Wind lässt deutlich nach. Am Nachmittag setzt sich heute die Sonne durch. Bei plus zwei Grad kann sich die Schneedecke im Bergland und Mühlviertel festigen. Im Flachland steigen die Werte aber wieder auf fünf Grad plus.

Am Freitag teilt sich das Wetter je nach Höhenlage: In den Niederungen können sich hartnäckige Nebelfelder halten, in den Alpen herrscht Sonnenschein pur, der Ostwind ist nur noch ein "Lüfterl". Bis Sonntag sollte es weitgehend störungsfrei weitergehen. Kommende Woche stellt sich das Wetter voraussichtlich wieder um. "Am Montag dürfte uns erneut ein Tiefdrucksystem mit Sturmböen erreichen", sagt Butschek. (kri)

