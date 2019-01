Schnee und Glatteis am Morgen: Chaos im Frühverkehr

LINZ. Das Winterwetter löste am Mittwoch in der Früh ein Verkehrschaos aus. Wegen Glatteis und Schnee auf den Fahrbahnen kam es zu zahlreichen Staus. Viele Lenker mussten Verspätungen in Kauf nehmen.

Schnee, der in der Nacht gefallen war, und Glatteis: Diese Kombination reichte, um den Frühverkehr am Mittwoch im Großraum Linz nahezu zum Erliegen zu bringen. Im ganzen Land gab es zahlreiche Unfälle. So kam eine Lenkerin bei der A1-Ausfahrt Asten auf der A1 ins Schleudern und krachte gegen eine Leitschiene. In Steyr prallten zwei Autos zusammen, zwei Personen wurden verletzt.

In Oftering (Bezirk Linz-Land) musste die Feuerwehr gegen sieben Uhr einen Autofahrer auf der Paschinger Straße aus dem PKW befreien. Er und ein zweiter Fahrer wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Straße war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Im ganzen Land wurden die Feuerwehren in der Früh zu 13 Unfällen oder Fahrzeugbergungen gerufen.

Der Schnee auf den Straßen und die teils spiegelglatten Straßen führten zu zahlreichen Staus: So brauchten die Autofahrer von der A25 in Weißkirchen bis zum A1-Konten Haid rund eine Stunde. Viele wichen auf die Bundesstraßen aus, dadurch kam es auch dort zu Staus. Die Lenker auf der B127 mussten vor der Stadteinfahrt Linz eine halbe Stunde Zeitverzögerung hinnehmen.

