Schnee über Schnee: Entspannung frühestens morgen

OBERÖSTERREICH. 7500 Menschen in Salzburg und der Steiermark eingeschlossen. In Oberösterreich waren 1500 freiwillige Helfer im Einsatz.

Die Schneemengen sind enorm: 330 Mann von Feuerwehr und Bundesheer schaufelten am Wochenende rund 24.000 Kubikmeter Schnee vom Dach einer Halle in Ebensee. Bild: Hörmandinger

"Fast im Minutentakt stürzen bei uns Bäume unter der Schneelast um. Keiner verlässt mehr sein Haus, weil es draußen lebensgefährlich ist", sagte Clemens Schuhmann. Der OÖN-Redakteur war gestern wie fünf seiner Nachbarn unterhalb des 685 Meter hohen Koglerauspitzes in der nördlichsten Ortschaft der Gemeinde Puchenau eingeschlossen.

Weitere kleinere Orte, insbesondere entlang der Leonfeldner Straße (B126) im Bezirk Urfahr-Umgebung, waren wegen umgeknickter Bäume von der Außenwelt abgeschnitten, darunter auch die 30-Einwohner-Ortschaft Kronabittedt in der Gemeinde Kirchschlag. "Ich kann derzeit nicht mehr zu meiner Familie fahren und bleibe nach Dienstschluss im Landesfeuerwehrkommando über Nacht", sagte Markus Mayr, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Kronabittedt. Er rät Betroffenen, am besten daheim zu bleiben.

Halbe Tonne pro Quadratmeter

Wegen der hohen Lawinengefahr mussten die Straßenverbindungen nach Hallstatt und Obertraun gesperrt werden. Die beiden Tourismusorte waren nur per Zug erreichbar.

Am schlimmsten betroffen vom Schneechaos waren jedoch erneut Salzburg und die Steiermark. Dort wurden insgesamt rund 7500 Menschen eingeschlossen. Allein in Rauris im Pinzgau saßen 3000 Einwohner und 2000 Gäste fest, weil eine Landesstraße wegen einer drohenden Lawine gesperrt werden musste, die nicht abgesprengt werden konnte.

In den Bezirken Kirchdorf und Gmunden arbeiteten gestern mehr als 1500 Einsatzkräfte, darunter 1100 Feuerwehrleute, 400 Soldaten sowie Polizeischüler, fieberhaft daran, Dächer von der Schneelast zu befreien, bevor es erneut zu schneien beginnt. "Auf den Dächern befinden sich teilweise über zwei Meter Schnee. Das kann eine Schneelast von bis zu 500 Kilogramm pro Quadratmeter bedeuten", sagte Oliver Deutsch vom Bezirksfeuerwehrkommando Wels-Land, das in Windischgarsten Katastrophenhilfe leistete.

Neben den Einsatzschwerpunkten im Mühlviertel und dem südlichen Bergland waren 73 Feuerwehrleute aus Schärding auch im benachbarten Bayern im Einsatz, um Dächer von der Schneelast zu befreien.

Denn laut der Meteorologin Claudia Riedl ist mit weiterem Neuschnee zu rechnen. Heute Nachmittag wird der Regen verbreitet in Schneefall übergehen. Oberhalb von 1500 Metern können 40 Zentimeter Neuschnee hinzukommen. Entspannung ist frühestens morgen in Sicht. Gegen Mittag soll es aufhören zu schneien. "Am Mittwoch und Donnerstag bekommen wir perfektes Skifahrer-Wetter mit Sonnenschein und ohne Wind", sagte Riedl.

Lawinengefahr bleibt hoch

Allerdings bleibt die Gefahr von spontan abgehenden Lawinen in Oberösterreich groß. "Wir raten dringend davon ab, sich im freien alpinen Gelände aufzuhalten", sagte Stefan Reinbacher vom Lawinenwarndienst Oberösterreich. Schneebretter könnten jederzeit von einer Person ausgelöst werden. "Bereits ein Mini-Schneebrett von zehn mal 20 Meter mit einer Schneedicke von nur 50 Zentimeter hat ein Gewicht von 25 Tonnen", sagte Thomas Pflügl, Landesalpinreferent des Österreichischen Alpenvereins.

Frühestens am Donnerstag könnte die hohe Lawinengefahr langsam zurückgehen. "Aber das dauert noch, bis sich das Ganze setzt und beruhigt", sagte Reinbacher.

„Gis ist derzeit das Ende der Welt“

LICHTENBERG. „Was der Borkenkäfer nicht geschafft hat, macht jetzt der Schnee“, sagt Rudolf Radler, Kommandant der Feuerwehr Lichtenberg, die im Dauereinsatz ist.

Hunderte Bäume sind in der 2600-Einwohner-Gemeinde nahe Linz in den vergangenen Tagen unter der Schneelast umgestürzt, Baumwipfeln brechen ab wie Streichhölzer. „Wir räumen laufend Bäume von blockierten Straßen weg, auch in der Nacht. Dennoch ist die Benutzung von zwei Verkehrswegen derzeit einfach zu gefährlich“, sagt Radler. Gestern wurde die Geitenedtstraße gesperrt. Damit muss der gesamte Durchzugsverkehr zwischen Kirchschlag und Lichtenberg einen etwa drei Mal so langen Umweg über den Haselgraben in Kauf nehmen.

Noch schlimmer hat es fünf Haushalte auf der Gis erwischt: „Dort oben ist derzeit das Ende der Welt. Seit Freitag ist die Gis-Straße gesperrt, die Bewohner sind eingeschlossen“, sagt der FF-Chef.

