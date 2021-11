Schnee löste Verkehrsbehinderungen im Salzkammergut aus

Geduld brauchten Autofahrer am Montagmorgen im Raum Regau (Bezirk Vöcklabruck): Die winterlichen Fahrbedingungen hatten dazu geführt, dass gegen acht Uhr gleich mehrere Schwerfahrzeuge auf der Autobahnauffahrt Regau in Fahrtrichtung Linz hängenblieben.

Zudem geriet bei Schneefahrbahn ein Lastwagen auf der A1 zwischen Regau und Knoten Voralpenkreuz ins Rutschen und kam quer zum Stillstand, meldete der ÖAMTC. Rund um die Auf- und Abfahrt zur A1 kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Laut OÖN-Informationen standen Autofahrer bis zu zwei Stunden im Stau, der sich erst am Vormittag auflöste. Mittlerweile wurden die betroffenen Lastwagen geborgen.

Feuerwehren im Einsatz

Einen einsatzreichen Start in die Woche meldeten zudem die Feuerwehren im Raum Gmunden. So mussten die Helfer der FF Gmunden und der FF Pinsdorf schon ab den frühen Morgenstunden zu mehreren Fahrzeugbergungen auf der B145 ausrücken. Im Bereich der Fliegerschulkreuzung mussten zudem mehrere Lkw angeschleppt werden, so die Einsatzkräfte.

Die Schneefälle dürften auch der Grund für einen Verkehrsunfall auf Höhe der zur Traunkirchen gehörenden Ortschaft Siegesbach gewesen sein. Die FF Traunkirchen stand für die Aufräumarbeiten im Einsatz. Auf der B145 kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Schon am Wochenende standen die Feuerwehren wegen des Wintereinbruchs in manchen Regionen Oberösterreichs im Dauereinsatz: