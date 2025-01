Schnee in Oberösterreich: Unfälle auf der A1 und stockender Verkehr

In der Nacht auf Mittwoch begann es in ganz Oberösterreich teilweise kräftig zu schneien. Die Auswirkungen in Form von Schneefahrbahnen und daraus resultierendem Stau bekamen viele Autofahrer bereits ab der Früh zu spüren. So kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg zwischen Allhaming und Sattledt bis um 8 Uhr bereits zu zwei Unfällen. Während ein Unfall nur einen kurzen Stau zur Folge hatte, beschäftigt der zweite die Einsatzkräfte mehr. "Momentan sind kurz nach Allhaming nach einem Lkw-Unfall zwei Fahrstreifen gesperrt. Der Rückstau beträgt 5 Kilometer und es gibt mindestens 30 Minuten Zeitverlust", heißt es vom ÖAMTC.

Stockender Verkehr in der Linzer Innenstadt

Auch in der Linzer Innenstadt lief der Morgenverkehr noch stockender als sonst. Vor allem auf der A7 ab Gallneukirchen bis zur Hafenstraße zeigten die Webcams zähen Verkehr und Stau. "Mittlerweile solle der Schnee von den Fahrbahnen aber geräumt und nur mehr am Straßenrand zu finden sein", sagt ein ÖAMTC-Sprecher. In Niederösterreich gibt es in manchen Teilen schon eine Schneekettenpflicht für Lkws, in Oberösterreich ist das derzeit aber noch kein Thema.

