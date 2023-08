Schnee im August, Regen im Überfluss

Die Schneeschaufel reichte nicht mehr, auf dem Dachstein musste es die Fräse richten: Mehr als 20 Zentimeter Neuschnee sind in der Nacht auf Montag gefallen, die Sonnenterrassen von Seethaler- und Simonyhütte wurden zu Wintergärten, die Mitarbeiter der Seilbahn rückten im August zum Schneeräumen aus.

Bild: Martin Perhab

Die Sonnenterrasse der Seethalerhütte (2740 Meter) wurde zum Wintergarten Bild: Seethalerhütte

Auch auf der Simonyhütte ist der Winter eingekehrt Bild: Thomas Wacha

Die Schneefallgrenze sinkt am Montag noch weiter, bis auf 1700 Meter Seehöhe kann es vorübergehend flocken. In den Tälern bedeutet das vor allem eines: Regen. Immer noch.

"Aber der Niederschlag hat jetzt ein Ablaufdatum", sagt Michael Butschek, Meteorologe bei der Geosphere Austria (ehemals ZAMG). Am Montag kommen in Oberösterreich nur noch höchstens 10 Liter pro Quadratmeter zusammen, "am Dienstag können wir dann endlich von unerheblichem Niederschlag sprechen", sagt Butschek.

Die Vorfreude auf die Sommertage, die in dieser Woche noch anstehen, wird am Mittwoch aber noch einmal getrübt. "Von Nordwesten erreicht uns wieder eine schwache Kaltfront, 20-30 Liter pro Quadratmeter sind möglich. Dann ist es aber endgültig vorbei". Am Donnerstag ziehen die dunklen Wolken ab, die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

150 Liter Regen am Attersee

Der Schnee, der am Dachstein gefallen ist, freut nicht nur die Gletscher, sondern auch die Orte im Tal. "Durch den Schneefall am Plateau wurde viel Wasser gebunden, der See hat sich wieder zurückgezogen", schreibt etwa Obertrauns Bürgermeister Egon Höll. Oberösterreich könne froh sein, dass "es uns nicht so schrecklich trifft, wie den Süden des Landes".

Obertraun am Sonntag: Mittlerweile hat sich der See wieder zurückgezogen Bild: Egon Höll

Auch am Attersee, wo bis heute Vormittag knapp 150 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, entspannt sich die Lage langsam. Auf dem Feuerkogel in Ebensee fiel dieselbe Menge, in Traunkirchen und Altmünster waren die Stege, die von den Badeplätzen in den Traunsee führen, nicht mehr zu sehen.

Die Lage in den südösterreichischen Überschwemmungsgebieten bleibt hingegen instabil: In St. Veit an der Glan sind am Sonntagabend zehn Personen aus ihren Häusern evakuiert worden, weil ein Hangrutsch befürchtet wurde.

Mehr zum Thema Chronik Wintereinbruch: Schneekettenpflicht auf Silvretta-Hochalpenstraße BRENGENZ/INNSBRUCK. Das nasskalte Wetter mit Schneefall bis 1.700 Meter Seehöhe hat Montagfrüh auf der Silvretta-Hochalpenstraße zwischen Partenen ... Wintereinbruch: Schneekettenpflicht auf Silvretta-Hochalpenstraße

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger